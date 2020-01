Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) defende a discussão de uma nova lei de fusão e desagregação de freguesias, que seja um elemento de gestão do território e permita "minirreformas administrativas ao nível dos concelhos".

Em entrevista à Lusa, nas vésperas do XVII Congresso Nacional da Anafre, que se realiza na sexta-feira e no sábado em Portimão (Faro), Pedro Cegonho defendeu que uma nova lei de reforma administrativa deve permitir a correção de "situações de erro manifesto e situações em que de facto as populações, devido à sua vontade e com fundamentos objetivos, se possam voltar a pronunciar e voltar a ter uma revisão dos seus limites ou uma revisão da sua agregação ou da sua desagregação".

Por outro lado, a nova lei deve "deixar um quadro legislativo aprovado" para o futuro, de forma a que não tenha de se ter esta discussão sempre que se quiser fazer uma reforma administrativa do país.