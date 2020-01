Actualidade

As novas instalações da revista Brotéria, no Bairro Alto, em Lisboa, abrem hoje ao público, pelas 18:00, com uma programação artístico-cultural que se prolonga até sábado, e que começa com a discussão sobre a "uberização do trabalho".

A revista e a sua biblioteca passam a ocupar o antigo palácio dos Condes de Tomar, onde esteve instalada a hemeroteca municipal, edifício recuperado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que convidou a publicação da Companhia de Jesus, como forma de dinamizar culturalmente esta zona central da cidade, apresentando-se como "um espaço sossegado, onde se pode pensar", disse hoje o padre jesuíta Francisco Sassetti Mota, que dirige a casa.

A instalação da Brotéria neste edifício teve um custo de cerca de 400.000 euros, revelou o responsável, advertindo que "não estão todas as contas feitas".