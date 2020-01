Luanda Leaks

A vice-presidente do MPLA defendeu hoje que as riquezas do país devem ser divididas por todos os angolanos, pelo que o partido no poder em Angola se propôs a combater a corrupção.

Luísa Damião comentava as revelações da investigação jornalística conhecida por 'Luanda Leaks' que trouxe a público supostos esquemas financeiros envolvendo a empresária angolana Isabel dos Santos.

A dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) valorizou o papel investigativo dos jornalistas, que possibilitou chegar às revelações.