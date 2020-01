OE2020

O aumento da despesa com pensões previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) "acomoda, em larga escala", um novo aumento extraordinário para os pensionistas este ano, conclui a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

"O valor previsto para o acréscimo na despesa com pensões inscrito na POE/2020 para o ano de 2020 acomoda, em larga escala, os encargos da medida 'aumento extraordinário de pensões' praticada em anos anteriores", afirma a UTAO no relatório de apreciação final à proposta do OE2020.

O aumento extraordinário foi aplicado nos últimos três anos pelo anterior governo, após negociações com o Bloco de Esquerda e PCP, e o atual executivo já disse que irá repetir a medida em 2020, no âmbito da discussão na especialidade, embora ela não esteja prevista na proposta orçamental.