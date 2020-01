Luanda Leaks

O vice-governador do Banco Nacional de Angola (BNA) disse hoje, em Luanda, que o banco central angolano está a acompanhar "com muita atenção" todos os desenvolvimentos à volta do caso que envolve a empresária Isabel dos Santos.

Rui Miguêns referiu, em declarações à imprensa, que neste momento, o BNA tem a preocupação de garantir o cumprimento da ordem de arresto pelo Tribunal Provincial de Luanda das contas bancárias e das ações de Isabel dos Santos, do seu marido, Sindika Dokolo, e do seu gestor, Mário Leite da Silva.

"Esse tem sido o nosso foco, mas naturalmente que o BNA, com as responsabilidades que tem pela estabilidade do sistema financeiro nacional e bancário em particular, acompanha com muita atenção todos os desenvolvimentos à volta do caso", referiu.