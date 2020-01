Actualidade

O curador e ensaísta Delfim Sardo vai entrar no conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no cargo anteriormente ocupado por Miguel Honrado, revelou hoje o Ministério da Cultura.

Delfim Sardo, até aqui assessor da Culturgest para as Artes Visuais, sob a direção de Mark Deputter, ficará no CCB com o pelouro da programação e da comunicação e deve iniciar funções no próximo dia 01 de março.

Nascido em Aveiro, Delfim Sardo, 58 anos, é curador de arte contemporânea desde 1990.