O presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), disse hoje que está tranquilo relativamente à gestão futura do Hospital Beatriz Ângelo, uma vez que recebeu garantias da tutela de um reforço da qualidade dos serviços prestados.

Hugo Martins comentava, desta forma, à agência Lusa, a decisão anunciada no sábado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), de que o Estado decidiu não renovar a atual parceria público-privada (PPP) do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que é gerido pelo grupo Luz Saúde.

Esta unidade hospitalar foi inaugurada em 2012 e serve 272 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.