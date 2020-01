Vírus

O Ministério da Saúde do Brasil afirmou hoje que está em alerta para o risco de transmissão do coronavírus no país e que cinco casos suspeitos da doença que estavam a ser investigados foram descartados.

A informação foi divulgada numa conferência de imprensa com representantes do órgão de saúde brasileiro, que informaram que o Governo adotou o nível de alerta 1 para a doença, numa escala que vai até 3, enquanto não há confirmação de transmissão no país.

Julio Henrique Rosa Croda, secretário substituto de Vigilância em Saúde, descartou cinco casos suspeitos de coronavírus e alertou que a doença é preocupante porque o vírus sofreu uma mutação e não se sabe ainda a forma de transmissão.