O vice-governador do Banco Nacional de Angola disse hoje que a introdução da nova família de notas do kwanza vai decorrer progressivamente até ao final do primeiro semestre deste ano.

Rui Miguêns falava à imprensa à margem da sessão plenária da Assembleia Nacional que aprovou hoje, com 121 votos a favor, nenhum contra e 53 abstenções, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do kwanza.

Nas novas notas, mantém-se a a figura do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, retirando a do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que surge nas notas ainda em circulação.