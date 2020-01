Actualidade

Cerca de 50 ativistas detidos esta manhã em Luanda pela polícia angolana quando se preparavam para um protesto a favor das eleições autárquicas nos 164 municípios angolanos, em frente à Assembleia Nacional, foram entretanto libertados, sem acusação.

"Tal como tínhamos prometido em conferência de imprensa queríamos manifestar-nos contra os vícios que enfermam o pacote legislativo autárquico e encontrámos um aparato de segurança que não nos permitiu concentrar no lugar onde já tínhamos feito outros protestos, portão Sul da Assembleia Nacional)", disse o porta-voz do projeto Agir, Hitler Samussuku.

Laulenu (província angolana do Moxico), Projeto Agir (município do Cacuaco, Luanda), PLACA, (município do Cazenga, Luanda), Mizangala Yenu (província do Bengo), Okilunga, (província da Huíla) e o Núcleo de Boas Ações de Luanda são as organizações cívicas promotoras da manifestação que estava prevista para hoje frente ao parlamento angolano, onde decorre a primeira reunião plenária de 2020.