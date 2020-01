Actualidade

O vice-presidente do Governo da Madeira, o primeiro de coligação PSD/CDS, assegurou hoje que a construção do novo hospital da Madeira, um dos "mais importantes marcos da saúde na região nos últimos anos", vai ter início este ano.

"Destacaria ainda o arranque, ainda este ano, do novo hospital, naquele será um dos marcos mais importantes da saúde na região dos últimos anos", disse Pedro Calado no discurso de encerramento do debate na especialidade das propostas de Orçamento e Plano de Investimentos da Madeira para 2020.

O governante acrescentou que a concretização deste projeto, orçado em 340 milhões de euros, "é também o corolário de um trabalho do Governo Regional e da sua persistência junto do Governo da República".