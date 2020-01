Luanda Leaks

O diretor do departamento africano da consultora IHS Markit disse hoje à Lusa que a investigação 'Luanda Leaks' pode desencadear "um aumento da procura por euros e dólares para serem transferidos para fora de Angola".

"As revelações podem levar a um aumento da procura de euros e dólares para serem transferidos para fora de Angola, já que os empresários estão preocupados com as consequências dos impactos da fiscalização das entidades ligadas a Isabel dos Santos", disse Bryan Plamondon.

Questionado pela Lusa sobre as implicações deste caso para a economia angolana no seu todo, o analista respondeu que o receio de os bens ligados a Isabel dos Santos "serem confiscados ou desaparecerem" pode precipitar a troca de kwanzas por moedas que possam ser usadas fora do país.