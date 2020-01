Actualidade

"Viagem de Inverno", um texto da Nobel da Literatura Elfriede Jelinek, é a peça que a Companhia de Teatro de Almada (CTA) estreia na sexta-feira, e que também marca o primeiro encontro desta estrutura com Nuno Carinhas, enquanto encenador.

A sala experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, é o palco onde será representada a peça da autora austríaca, Prémio Nobel da Literatura em 2004, que toma por referência o ciclo de canções de Franz Schubert e dos poemas de Wilhelm Müller, que lhe estão na base, e dos quais emerge o texto, desdobra-se o pensamento da escritora, a ação da obra.

A montagem da peça representa uma tripla estreia para o encenador, já que é a primeira vez que dirige um texto de Jelinek, que trabalha com as três atrizes em cena - Ana Cris, Flávia Gusmão e Teresa Gafeira - e também com a companhia sediada no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, onde o encenador já apresentara outras peças, mas com diferentes estruturas artísticas.