Ténis de mesa

A seleção portuguesa de ténis de mesa vai defrontar a congénere dos Países Baixos nos quartos de final da repescagem do torneio de qualificação para os Jogos de Tóquio2020, depois da derrota de hoje com a Hungria (3-1).

Segundo o sítio 'online' da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF), Portugal, 13.º pré-designado da prova, que decorre desde quarta-feira e até domingo no Multiusos de Gondomar, no distrito do Porto, vai defrontar as holandesas, 11.ª pré-designadas.

Os Países Baixos cairam para a repescagem depois de hoje serem eliminados por Singapura, por 3-2, e defrontam Portugal no arranque de um torneio em que só a equipa vencedora consegue apurar-se para Tóquio2020.