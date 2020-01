Andebol/Europeu

Os jogadores Alfredo Quintana, Rui Silva e João Ferraz manifestaram-se hoje surpreendidos, mas orgulhosos, com a inclusão na lista de 40 candidatos ao 'sete ideal' do Euro2020 de andebol, no qual Portugal está a ter uma participação histórica.

"Não estava à espera, nem sequer sabia que no fim da competição faziam um sete ideal. Significa que foi feito um bom trabalho e que ajudei a equipa", observou Quintana, que foi distinguido duas vezes como o jogador mais valioso, nos jogos com a Bósnia-Herzegovina e a Suécia.

A organização do Europeu, que se disputa pela primeira vez em três países (Áustria, Noruega e Suécia), anunciou hoje a lista de cinco jogadores nomeados em cada posição, num total de 40, com Quintana a ser um dos guarda-redes candidatos, Rui Silva a integrar o quinteto de melhores centrais e João Ferraz o de laterais direitos.