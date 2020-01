Actualidade

O belga Thierry Neuville (Hyundai) é o primeiro líder do Rali de Monte Carlo, primeira prova do Campeonato do Mundo de ralis de 2020, ao concluir as duas primeiras especiais com 19,1 segundos de vantagem.

Neuville cumpriu os dois primeiros troços da prova em 26.23,5 minutos, menos 19,1 segundos do que o francês Sebastien Ogier (Toyota), enquanto o estónio Ott Tanak (Hyundai), campeão em título, foi o terceiro mais rápido, a 25,1 segundos.

Ogier, seis vezes campeão mundial, entrou bem e venceu a primeira especial, mas Neuville efetuou um tempo 'canhão' na segunda, o que lhe permitiu ganhar uma vantagem apreciável ao fim de duas especiais.