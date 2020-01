Vírus

As autoridades de Macau adiaram o reinício das aulas nas escolas do ensino não superior pelo menos durante uma semana devido ao coronavírus chinês de Wuhan, anunciou hoje a Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ).

"Face à situação epidemiológica de pneumonia do novo tipo de coronavírus, de Wuhan, a DSEJ anunciou que, após os feriados do Ano Novo Lunar, o reinício das aulas, nas escolas do ensino não superior de Macau, será efetuado no dia 10 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) ou em data posterior", pode ler-se no 'site' da direção.

A DSEJ sublinhou ainda que "as escolas devem fazer os preparativos necessários para que os alunos realizem as suas aprendizagens em casa".