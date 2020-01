Actualidade

O chefe do Governo de Macau disse hoje no discurso por ocasião do Ano Novo Lunar que a estratégia nacional da China renova a esperança sobre futuro do território.

"Temos novas esperanças (...) porque existem bases sólidas alicerçadas ao longo dos 20 anos desde a reunificação, porque desfrutamos das oportunidades proporcionadas pelas grandes estratégias nacionais", pode ler-se na mensagem de Ho Iat Seng.

O governante refere-se a dois projetos de Pequim.