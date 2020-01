Vírus

A agência de notação financeira Fitchs Ratings avisou hoje que o agravamento da epidemia do coronavírus chinês de Wuhan pode expor as economias de Macau e de Hong Kong, já com perspetivas negativas.

"Se o surto viral de Wuhan aumentar acentuadamente, acreditamos que os efeitos macroeconómicos seriam inicialmente os mais sentidos na Ásia, onde o vírus teve origem. A atividade do setor de serviços, particularmente em áreas associadas ao turismo, seria a mais vulnerável, o que poderia deixar expostas economias como Tailândia, Vietname e Singapura, além de Hong Kong e Macau, ambas já com perspetivas negativas", defendeu a Fitch num comunicado enviado à agência Lusa.

"A escala do atual surto de coronavírus de Wuhan precisaria aumentar substancialmente para ter um impacto significativo nas classificações de crédito", pode ler-se no mesmo texto.