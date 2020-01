Vírus

O Instituto Português do Oriente (IPOR) em Macau decidiu hoje adiar o reinício do curso-geral e das oficinas para crianças, devido ao coronavírus chinês de Wuhan que já causou 26 mortes e infetou mais de 800 pessoas.

"As atividades letivas não terão início no dia 03, como planeado, mas apenas no próximo dia 10 de fevereiro. Esta data poderá ser objeto de nova alteração, de acordo com a evolução local do vírus", pode ler-se num comunicado publicado no Facebook do IPOR.

Como medida de prevenção, todos os utentes deverão passar por um controlo de temperatura à entrada da instituição, onde há máscaras e desinfetantes disponíveis, acrescentou o IPOR, com sede no consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.