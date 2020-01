Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, formalizaram hoje o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), faltando só a 'luz verde' final do Parlamento Europeu.

"Charles Michel e eu acabámos de assinar o Acordo sobre a Saída do Reino Unido da UE, abrindo caminho para a sua ratificação pelo Parlamento Europeu", informou a líder do executivo comunitário através de uma publicação feita na rede social Twitter.

A publicação é acompanhada de uma fotografia na qual aparece Ursula von der Leyen, Charles Michel, e o negociador-chefe da UE para o 'Brexit', Michel Barnier, que conduzirá as negociações sobre futuras relações comerciais após este 'divórcio' entre Londres e Bruxelas.