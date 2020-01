Actualidade

A artista portuguesa Tamara Alves levou a calma da escuridão para dentro da galeria Underdogs, em Lisboa, onde hoje inaugura "When the rest of the world has gone to sleep", composta por trabalhos novos.

Tamara Alves começou o percurso artístico em "galeria, a usar signos de rua - 'graffiti' ou texturas da parede - nos trabalhos académicos". A determinada altura começou a pintar na rua, onde a mensagem "tem de ser um bocado mais direta, mais forte".

"Então tinha necessidade de fazer aqueles gritos, os animais, as mulheres nuas, as personagens fortes, gritantes, para criar um impacto mais direto, rápido, quebrar rotina, sempre a falar de sensações fortes, amor", disse sobre os murais como os que podem ser vistos no Cais do Sodré ou no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.