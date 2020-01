Actualidade

O polémico livro escrito pelo cardeal Robert Sarah com a colaboração do Papa emérito Bento XVI, "Do fundo dos nossos corações", vai ser lançado em Portugal no final do mês de fevereiro, anunciou a editora Lucerna.

No livro, Bento XVI defende que o celibato dos padres "tem um grande significado" e é "indispensável para que o caminho" dos sacerdotes "na direção de Deus permaneça o fundamento" da sua vida.

Esta defesa pública do celibato sacerdotal causou polémica, pois surgiu numa altura em que é esperada a posição final do Papa Francisco sobre as conclusões do Sínodo dos Bispos para a Amazónia, no qual foi defendida a abertura para a ordenação de homens casados naquela região do mundo, a fim de ultrapassar as dificuldades causadas pela falta de padres.