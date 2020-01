Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto anulou o acórdão do tribunal criminal de São João Novo que absolveu seis arguidos no caso da deposição de resíduos perigosos em São Pedro da Cova, Gondomar, e determinou a reabertura do julgamento.

Segundo a decisão da Relação do Porto, datado de quarta-feira e a que a Lusa teve hoje acesso, a decisão em primeira instância tem de ser anulada e devem ser realizadas novas diligências para "posterior elaboração de novo acórdão".

O Tribunal de São João Novo, no Porto, absolveu em abril de 2019 seis pessoas que o Ministério Público (MP) acusou pela deposição de resíduos perigosos nas antigas minas de São Pedro da Cova (Gondomar), nos anos de 2001 e 2002.