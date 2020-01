Actualidade

Um ano após a rutura de uma barragem da brasileira Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, que fez 270 mortos, a empresa mineira tenta "dificultar ao máximo a garantia de direitos" dos atingidos, garantiu à Lusa a Cáritas.

"Após o desastre, todas as estratégias da Vale têm sido de dificultar a garantia de direitos daquelas pessoas, de as confundir, de colocá-las umas contra as outras. Há vários tipos de lesados, e a Vale já se certificou que esses grupos briguem entre si. São tudo estratégias usadas pela empresa para nada garantir às pessoas", afirmou à agência Lusa Anna Alvarenga, assessora da Cáritas Regional de Minas Gerais.

Em 25 de janeiro de 2019, a barragem da mina Córrego do Feijão da Vale, em Brumadinho, no sudeste do Brasil cedeu, despejando milhões de toneladas de lama e resíduos de minérios.