Actualidade

O Clube Escape Livre da Guarda vai recriar, em agosto, a tradição secular do transporte de neve (gelo) da Serra da Estrela para Lisboa, que permitiu que os reis pudessem saborear gelados ou bebidas frescas nos meses quentes.

A tradição vai ser recriada no dia 08 de agosto, pelo Clube Escape Livre e pela Marinha do Tejo, com o evento "Dar neve a Lisboa", após sugestão do cientista Carvalho Rodrigues, natural de Casal de Cinza, no concelho da Guarda.

Segundo Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, a ideia da organização é "recriar aquilo que acontecia em 1700", em que havia transporte de neve da Serra da Estrela até ao Cais das Colunas, em Lisboa, "para dar, nomeadamente a sua majestade, o rei, e depois também para ser vendida como gelado".