Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) retirou 8.923 notas contrafeitas de circulação no segundo semestre, mais 1.496 do que no primeiro semestre, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com a nota publicada no seu 'site', o BdP sinaliza, no entanto, que "o número de notas contrafeitas apreendidas continua a ser residual em relação à quantidade de notas em circulação".

O maior número de notas contrafeitas foi de 20 euros (3.279) e de 50 euros (3.228), tendo ainda sido apreendidas 188 notas de 100 euros, 1.469 notas de 200 euros e 260 de 500 euros.