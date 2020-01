Actualidade

O investimento empresarial deverá aumentar nominalmente 3,6% em 2020, abrandando o ritmo depois de ter registado um crescimento de 3,8% em 2019, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os resultados apurados no Inquérito de Conjuntura ao Investimento de outubro de 2019 (com período de inquirição entre 01 de outubro de 2019 e 17 de janeiro de 2020), o investimento empresarial em termos nominais deverá apresentar um crescimento de 3,6% em 2020.

Os resultados deste inquérito apontam ainda para um aumento de 3,8% do investimento em 2019, taxa próxima da obtida no inquérito anterior (de 3,7%).