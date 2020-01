Luanda Leaks

A Efacec Power Solutions anunciou hoje que a empresária angolana Isabel dos Santos, envolvida no denominado processo 'Luanda Leaks', decidiu "sair da estrutura acionista" da empresa, "com efeitos definitivos", tendo os seus representantes renunciado aos cargos no grupo.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Efacec Power Solutions refere que Isabel dos Santos informou o órgão que "decidiu sair da estrutura acionista" do grupo, "com efeitos definitivos".

Assim, na sequência desta decisão, "Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração", bem como o advogado "Jorge Brito Pereira", que "renunciou ao cargo de presidente da assembleia-geral da Efacec Powe Solutions, ambos com efeito imediato".