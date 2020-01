Actualidade

Os concursos de obras públicas promovidos em 2019 totalizaram 3.992 milhões de euros, refletindo um aumento de 50% face a 2018, sendo este o maior aumento homólogo desde 2011, segundo indicam dados hoje divulgados pela AICCOPN.

De acordo com o Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) hoje divulgado, em 2019, os concursos promovidos com preço base superior a 25 milhões de euros atingiram 1.187 milhões de euros, correspondendo a 29,7% do total, com um crescimento de 60% face ao apurado no ano anterior, para este escalão de valor.

O crescimento homólogo de 50% do valor total dos concursos públicos promovidos observado em 2019 compara com a quebra homóloga de 11% observada em 2018.