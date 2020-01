Guiné-Bissau/Eleições

O presidente do parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, esteve hoje reunido, em encontros separados, com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e com o Supremo Tribunal de Justiça para analisar o processo de contencioso eleitoral.

"Como sabem a CNE e a Assembleia Nacional Popular têm um relacionamento institucional. Trocamos alguns aspetos que têm a ver com o processo de contencioso eleitoral, que não posso aqui revelar", afirmou à imprensa, no final do encontro, o presidente da CNE, José Pedro Sambú.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do parlamento disse que os encontros estavam relacionados com o contencioso eleitoral, mas também não adiantou mais pormenores.