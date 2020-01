SATA/Privatização

O novo plano de negócios da operadora SATA deverá estar pronto até ao início do segundo trimestre e só depois se poderá dar o "passo seguinte" para a privatização de parte da empresa, anunciou hoje o Governo dos Açores.

O novo conselho de administração, presidido por Luís Rodrigues, "está a desenvolver um novo plano de negócios da empresa, que deverá ficar pronto a curto prazo", e com base nisso o executivo e a empresa avançarão para o "passo seguinte" da privatização parcial da Azores Airlines, ramo da empresa que opera de e para fora do arquipélago.

"Sem esse plano de negócios não podemos passar para o passo seguinte. O atual conselho de administração está a desenvolver um plano de negócios que deverá estar concluído no final do primeiro trimestre do ano, começo do segundo trimestre", indicou o secretário regional com a tutela dos Assuntos Parlamentares, Berto Messias, que falava aos jornalistas nas Velas, na ilha de São Jorge.