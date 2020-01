Actualidade

A Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) avisou hoje que, se não chover, vai faltar água no Mondego no verão para a agricultura, abastecimento público e indústria, já que as reservas existentes não são suficientes.

"Neste momento, depois de ter havido a cheia que houve [em finais de 2019], já não há água suficiente na barragem [da Aguieira] para assegurar o abastecimento aos três setores de atividade que recebem água durante o próximo verão. Se não vier mais chuva, a água que está nas barragens não é suficiente", disse hoje aos jornalistas Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

"Não se percebe como é que foi possível, depois da barragem ter estado completamente cheia, ter inclusivamente descarregado, ter havido uma cheia como a que houve e agora, ao fim do mês, já não há água suficiente para assegurar as três atividades. Há aqui uma desarticulação que nos tempos que correm não é admissível", observou o responsável da CAP.