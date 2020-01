Actualidade

O modelo de desconto das portagens, além dos territórios do interior, vai ser aplicado nas autoestradas A22 - Via do Infante, no Algarve, e A28, que liga Porto a Caminha, anunciou hoje a ministra da Coesão Territorial.

"A ideia é trabalharmos num modelo de desconto de portagens para o interior e, também, para a Via do Infante [A22] e para a A28", precisou Ana Abrunhosa, na intervenção final da audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), que decorreu ao longo de cinco horas, na Assembleia da República.

De acordo com a responsável pela pasta da Coesão Territorial, o trabalho para a implementação de descontos nas portagens das autoestradas e vias rápidas "está avançado", prevendo-se a apresentação de uma portaria "em breve".