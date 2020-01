Brexit

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou hoje oficialmente a designação do diplomata João Vale de Almeida como primeiro embaixador da União Europeia no Reino Unido, funções que assumirá em 01 de fevereiro, primeiro dia do pós-'Brexit'.

Em comunicado, o Serviço Europeu de Ação Externa indica que "Josep Borrell, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, anuncia hoje a designação de João Vale de Almeida como primeiro chefe da futura delegação da UE junto do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte", o que "já foi devidamente notificado ao Reino Unido".

Apontando que Vale de Almeida assumirá funções em 01 de fevereiro, o corpo diplomático da União Europeia lembra que, "a partir dessa data, o Reino Unido passará a ser um país terceiro e, consequentemente, a representação da União será assegurada por uma delegação da UE".