Actualidade

O Metropolitano de Lisboa recebeu seis propostas para a primeira fase da expansão da rede, nomeadamente para as empreitadas de projeto e construção da ligação entre as estações do Rato e do Cais do Sodré, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Metro de Lisboa informa terem sido entregues seis propostas no âmbito do concurso relativo às "empreitadas de projeto e construção" da ligação entre o "término da Estação Rato e a Estação Santos (Lote 1) e entre a Estação Santos e o término da Estação Cais do Sodré (Lote 2)".

Segundo a empresa, para a empreitada entre a estação do Rato e a de Santos (Lote 1) foram apresentadas quatro propostas, que se encontram em análise e avaliação pelo júri do concurso.