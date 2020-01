Actualidade

A realização de um estudo sobre o "valor económico do desporto de ondas em Matosinhos e no Grande Porto" é uma das recomendações do "parecer favorável condicionado" da comissão de Avaliação ambiental ao prolongamento do quebra-mar de Leixões.

A informação, a que a Lusa teve hoje acesso, consta do parecer de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da obra que a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL) prevê adjudicar em fevereiro, rejeitando a necessidade de "estudos complementares" devido ao "parecer favorável" da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na AIA, de 2018, a comissão de avaliação propõe "parecer favorável condicionado ao cumprimento dos termos e condições" detalhados em 23 páginas, ao longo das quais se refere a criação de um grupo de trabalho e "a promoção de um estudo sobre os desportos de ondas" que inclua análise "sobre as oportunidades de desenvolvimento económico que podem potenciar na diversificação da oferta turística na região".