A violência no Sahel causou 5.360 mortes em 2019, o mais mortífero dos últimos 20 anos, segundo um relatório divulgado hoje e que classifica os conflitos na região entre os 10 mais preocupantes para 2020.

De acordo com o relatório Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), com sede nos Estados Unidos, em 2019, a violência política nos países da região do Sahel - Níger, Chade, Burkina Faso, Mauritânia e Mali - continuou a escalar, tendo-se registado mais de 2.100 eventos e protestos violentos, de que resultaram 5.360 mortes.

A violência contra civis representou a maioria dos conflitos (870) registados, seguida de confrontos, protestos, explosões ou violência remota e motins.