Actualidade

Os municípios do Algarve disseram hoje ao Governo que admitem receber novas competências da administração central, mas pediram mais tempo caso as autarquias, sobretudo as que têm estruturas mais pequenas, sintam dificuldades para as assumir.

Esta posição foi expressa pelos municípios algarvios à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e ao secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, numa reunião, em Faro, no âmbito dos contactos que os governantes têm mantido pelo país com as Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Áreas Metropolitanas (AM) para balanço e levantamento de necessidades referentes ao processo de descentralização.

Após a reunião entre os governantes e os municípios do distrito de Faro, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, disse à agência Lusa que, "de forma unânime, os municípios da região mostram-se favoráveis, de uma maneira conceptual, à transferência de competências, quer das atuais, quer de outras" que venham a ser feitas no futuro.