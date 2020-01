Luanda Leaks

A coordenadora bloquista considerou hoje que o tratamento especial à empresária angolana Isabel dos Santos "não é de um governo", mas sim de todos os governos portugueses, incluindo de António Costa, que se "envolveu pessoalmente" na questão dos bancos.

À margem de uma audição pública com pessoas com deficiência, organizada pelo BE, Catarina Martins foi questionada sobre as declarações do primeiro-ministro, que na quarta-feira, rejeitou a acusação do Bloco de Esquerda de que deu um tratamento especial à empresária angolana Isabel dos Santos e salientou que foi o seu Governo quem desblindou os estatutos do BPI.

"O tratamento especial a Isabel do Santos não é de um governo, é de todos. Todos os governos", começou por respondeu aos jornalistas.