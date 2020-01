Actualidade

A entidade regional Turismo do Centro saudou hoje o novo modelo de desconto das portagens para o interior do país, que prevê descontos para quem vive, trabalha ou visita no fim de semana estes territórios.

"A Turismo Centro de Portugal (TCP) recebeu com agrado as propostas anunciadas hoje pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que têm como objetivo atrair pessoas e empresas para o interior do país", refere a entidade regional.

A entidade presidida por Pedro Machado elogia, sobretudo, a proposta que prevê descontos nas portagens para quem visitar o interior do país aos fins de semana, que irão beneficiar os utilizadores frequentes.