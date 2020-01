Sporting

O antigo futebolista do Sporting Gelson Martins admitiu hoje em tribunal ter recebido uma mensagem no telemóvel, que só leu posteriormente, a avisá-lo de que algo ia acontecer na academia do clube, em Alcochete, no dia da invasão.

"Recebi a mensagem a avisar que estavam a invadir a academia, mas, como não estamos sempre com o telemóvel, só a vi depois. Era de um amigo que passou junto da academia e viu o grupo de adeptos a aproximar-se", disse o jogador, ouvido hoje, por Skype, na 22.ª sessão do julgamento da invasão à academia.

O médio, que alinha nos franceses do Mónaco por empréstimo do Atlético de Madrid, mostrou alguma relutância em identificar o amigo que lhe enviou a mensagem, garantindo que já o tinha feito durante a fase de inquérito, mas acabou por fazê-lo a pedido da juíza.