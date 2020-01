Actualidade

O músico multi-instrumentista Jorge Queijo apresenta, no domingo, no Porto, o seu novo álbum, "Adufes & Pandeiro", primeiro de uma série de dez, dedicada a diferentes universos instrumentais, que prevê editar até ao final do ano.

O álbum "Adufes & Pandeiro" vai ser apresentado no espaço Solilóquios, junto à Praça de Lisboa, dedicado a ciclos de música a solo, que o músico considerou o local "ideal, intimista e com boa acústica", em declarações à agência Lusa.

Sobra os dez álbuns/CD, a publicar ao longo do ano, Jorge Queijo disse que "serão muito variados uns dos outros", prevendo fazer um deles com o músico, compositor e artista visual japonês Yoshio Machida, no qual vai tocar bateria. Em outros, Jorge Queijo vai tocar piano, guitarra "e, a meio do ano, [deverá surgir] um inédito, com canções".