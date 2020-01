Actualidade

O Belenenses e o Belenenses SAD decidiram suspender as ações judiciais que tinham um contra o outro, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado publicado na sua página oficial, a FPF informou que o seu presidente, Fernando Gomes, reuniu com os líderes do Belenenses e do Belenenses SAD, Patrick Morais de Carvalho e Rui Pedro Soares, respetivamente.

"Nesse seguimento, as partes aceitaram suspender todas as ações que têm uma sobre a outra. Ontem [quinta-feira] mesmo se concretizou oficialmente este facto", lê-se.