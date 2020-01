Actualidade

O Governo irá promover em fevereiro um roteiro de apresentação dos princípios base da nova lei das minas junto das autarquias diretamente envolvidas, disse hoje o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.

"Ouvindo as críticas e inquietações das autarquias, revimos a regulamentação da lei das minas e terminámos na semana passada o projeto da regulamentação da lei de bases do sector mineiro que iremos apresentar aos autarcas durante o próximo mês", realçou.

O governante falava aos jornalistas após a assinatura do contrato de incentivo financeiro, no âmbito da promoção da utilização de energia geotérmica, que decorreu hoje no auditório do Balneário Termal de Chaves, no distrito de Vila Real.