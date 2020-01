Guiné-Bissau/Eleições

O presidente da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, pediu hoje a intervenção da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para que Umaro Sissocó Embaló possa tomar posse com Presidente do país.

"Apelamos à CEDEAO a ter um papel mais interventivo junto das instituições de modo a que o empossamento do Presidente Umaro Sissoco Embaló seja o mais tardar até 19 de fevereiro de 2020", refere, em comunicado, Nuno Nabiam, presidente do partido, que está dividido no apoio aos candidatos presidenciais das eleições de 29 de dezembro passado.

Na segunda volta das eleições presidenciais, parte dos dirigentes do partido apoiaram a candidatura de Domingos Simões Pereira e três dos cinco deputados daquela formação política no parlamento continuam a apoiar a coligação com o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), enquanto outra parte apoiou Umaro Sissoco Embaló, incluindo Nuno Nabiam.