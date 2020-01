Vírus

A embaixada de Portugal em Pequim, na China, está em contacto com os portugueses que se encontram em Wuhan, cidade onde ocorreram os primeiros casos deste coronavírus e onde foram identificados 20 cidadãos nacionais, foi hoje anunciado.

"A embaixada de Portugal em Pequim está a estabelecer contacto com os cidadãos portugueses que se encontram em Wuhan, tendo sido identificadas duas dezenas de cidadãos que são ali residentes, ou que se encontram em visita à cidade", refere uma nota enviada à Lusa pelo gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

O gabinete governamental explica que destes 20 cidadãos, "14 pessoas estavam já registadas como residentes em Wuhan junto da embaixada de Portugal em Pequim" e esclarece que, nos contactos com os portugueses, a embaixada "remeteu para as recomendações formuladas no Portal das Comunidades Portuguesas".