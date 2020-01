Congresso/Anafre

O presidente do Conselho Diretivo da Anafre defendeu hoje a existência de, pelo menos, um autarca nas freguesias a meio tempo suportado pelo Orçamento do Estado, considerando que não se pode continuar muito mais tempo em regime de voluntariado.

"É preciso que se reflita sobre o estatuto do eleito local, porque não vamos poder continuar muito mais tempo com mais de dois terços das freguesias em que os seus eleitos locais executam as atribuições das freguesias em regime de voluntariado", disse Pedro Cegonho na abertura do XVII Congresso Nacional da Anafre - Associação Nacional de Freguesias, que decorre hoje e sábado, em Portimão.

Além disso, defendeu também que todas as Juntas de Freguesia deveriam ter um funcionário no quadro.