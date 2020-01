Actualidade

O Movimento Zero, formado por elementos policiais da PSP e da GNR, cancelou as ações de protesto nos aeroportos nacionais e encerrou temporariamente o 'site' para um período de reflexão, indica um comunicado.

"O Movimento Zero dá por terminada a vigília nos aeroportos nacionais. Ficou demonstrado neste protesto que há homens e mulheres de grande fibra nas instituições PSP e GNR, mas há também uma grande lacuna no corporativismo saudável", lê-se na nota colocada na página oficial do movimento inorgânico de apoio às profissionais das forças de segurança.

Na segunda-feira, o Movimento Zero (M0) concentrou cerca de 100 manifestantes junto ao Aeroporto de Lisboa, num protesto silencioso, enquanto no Porto, em Faro e no Funchal, a vigília teve menos adesão.