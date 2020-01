Vírus

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Paris, 24 jan 2020 (Lusa) - Os dois primeiros casos na Europa do novo coronavírus detetado na China foram hoje confirmados em França, anunciou a ministra da Saúde francesa, Agnes Buzyn.(ESCLARECE QUE SE TRATA DO NOVO CORONAVÍRUS DETETADO NA CHINA)

"Há dois casos [confirmados]", vincou Agnes Buzyn em conferência de imprensa, citada pela Associated Press, sublinhando que é possível que haja "outros casos".

De acordo com a governante, as duas pessoas infetadas com o coronavírus estiveram na China.